Україна погодилася на мирну пропозицію США: залишилися лише "незначні деталі" — CBS News

Мирна пропозиція Трампа — Україна погодилася, Росія поки мовчить

Україна погодилася на мирну угоду, запропоновану адміністрацією Дональда Трампа, щоб зупинити майже чотирирічну агресію Росії.

Про це CBS News заявив американський посадовець.

За його словами, а також за даними секретаря РНБО України Рустема Умєрова, сторони досягли «спільного розуміння» щодо пропозиції, однак деякі деталі ще мають бути доопрацьовані.

«Українці погодилися на мирну угоду. Потрібно врегулювати деякі незначні деталі, але вони погодилися», — сказав американський посадовець, передає джерело.

Умєров своєю чергою припустив, що президент України Володимир Зеленський зможе відвідати Вашингтон до кінця листопада для фіналізації угоди.

Новина з’явилася на тлі перебування міністра армії США Дена Дрісколла в Абу-Дабі, де він зустрічався з російськими представниками, повідомили CBS News двоє американських чиновників та двоє дипломатичних джерел.

Також йдеться про те, що Росія поки не відреагувала на повідомлення про домовленості.

Під час брифінгу 25 листопада голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва «цінує позицію США, які беруть ініціативу в розв’язанні українського конфлікту», але підкреслив, що Росія «не робить витоків до досягнення формальних угод». Він додав, що Кремль очікує від США інформацію про результати консультацій з Україною та Європою найближчим часом.

За інформацією джерел, Дрісколл провів переговори із російською стороною і налаштований «оптимістично».

«Сподіваємось, скоро отримаємо відповідь від росіян. Процес рухається швидко», — сказав він.

Також відомо, що в Абу-Дабі перебуває українська делегація, яка контактує з американською стороною.

За даними джерел, Дрісколл під час переговорів з РФ керується оновленою версією «мирного плану» Білого дому.

Тим часом в The Times проаналізували, чи зупинить Росія війну, якщо Україна підпише «мирний план Трампа». Адже після переговорів у Женеві українські та європейські дипломати оголосили про успіх у протидії первісному «мирному плану» авторства Віткоффа-Дмитрієва.