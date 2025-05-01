Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Associated Press

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Україна прийняла мирні умови, які Сполучені штати запропонували під час переговорів у Лондоні минулого тижня.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

«Я повернувся з Лондона минулого тижня, де ми зустрілися з українською командою, а також з європейцями. У нас було 22 конкретні умови, на які вони погодилися», — заявив Келлог.

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Він додав, що Україна від самого початку переговорного процесу хоче досягти «всеохопного та постійного припинення вогню», яке приведе до мирного договору.

«Я маю на увазі комплексне припинення вогню на морі, у повітрі та на землі, відсутність атак по інфраструктурі — щонайменше на 30 днів. Чому 30 днів важливі? Тому що це може призвести до постійної мирної ініціативи. І це зупиняє вбивства, чого так хоче досягти президент Трамп», — наголосив Кіт Келлог.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що аби шукати рішення щодо завершення війни на перемовинах, у Кремлі повинні спочатку ухвалити припинення ударів по Україні та зупинити бойові дії.