Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ: FT назвало цифру

В межах оновленого проєкту мирного плану Україна погодилась обмежити чисельність своєї армії до 800 тис. бійців.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських високопосадовців.

У матеріалі вказано, що останній проєкт мирного плану щодо закінчення війни в України менш сприятливий для Росії, залишаючи найчутливіші питання на розгляд президентові США Дональду Трампу та президентові України Володимиру Зеленському.

«Високопоставлені українські чиновники, близькі до президентського оточення, повідомили Financial Times у вівторок, що це стосується територіальних питань та гарантій безпеки США, але додали, що Київ погодився обмежити свою армію до 800 000 осіб«, — йдеться у статті видання.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві офіційні особи США та України домовилися про новий план із 19 пунктів щодо припинення війни. Цей план став результатом екстрених переговорів після того, як початковий 28-пунктний план (розроблений Штатами і Росією) вимагав від України неприйнятних територіальних поступок. Найчутливіші питання — обмін територіями та нові відносини у сфері безпеки з НАТО і РФ — були відкладені для прямих переговорів між Трампом і Зеленським. Відповідна зустріч не виключена вже цього тижня.

За даними CBS News та американського посадовця, а також секретаря РНБО України Рустема Умєрова, Київ погодився на мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа. Сторони досягли «спільного розуміння» щодо пропозиції. Посадовець США зазначив, що «потрібно врегулювати деякі незначні деталі, але вони погодилися».