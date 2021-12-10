Україна поки не бачить жодних наслідків переговорів Байдена і Путіна - Кулеба

За словами міністра, результат розмови Байдена з Путіним можна буде побачити вже найближчими днями.
Україна наразі не бачить, щоб наслідком переговорів президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним стало негайне зниження напруженості на кордоні.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у коментарі "Голосу Америки".
"Вчора відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи і ми уважно стежили за ним, щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили", – сказав Кулеба.
За словами міністра, результат розмови Байдена з Путіним можна буде побачити вже найближчими днями. Стане зрозуміло, чи продовжуватиме Путін далі тримати паузу і піднімати ставки.
Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джо Байден поговорили телефоном про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні. Президент США ініціював цю розмову після своїх переговорів з очільником Кремля Путіним.
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