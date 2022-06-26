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Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку своїх громадян у Росії

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Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку своїх громадян у Росії

Фото: pixabay.com

Україна попросила Швейцарію надати українцям консульську підтримку в Росії.

Наразі Швейцарія веде перемовини з Росією, щоб виконати прохання української влади. 

Про це в інтерв’ю La Liberte заявив президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс.

"Україна просить нас про підтримку, зокрема консульську, своїх громадян у Росії. Наразі ми ведемо обговорення з Росією, оскільки необхідно, щоб свою згоду дали три сторони. Пропонування наших люб’язностей, як ми це робимо у відносинах між США та Іраном, сприяє довірі до нас", – сказав Кассіс.

Ігнаціо Кассіс також розповів, що оскільки Росія порушила міжнародне право, тому нейтральна Швейцарія приєдналась до санкцій ЄС проти держави-агресорки. 

Нагадаємо, ЗМІ розповіли про перемовини Путіна та Макрона перед війною в Україні

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