Україна попросила у США нове озброєння для захисту від РФ: CNN дізнався, яке саме

Україна попросила у США нове озброєння для захисту від РФ: CNN дізнався, яке саме

У Байдена поки не вирішили чи відправляти нову зброю в Україну.

Україна у рамках військової допомоги просить США надати нове озброєння для захисту від Росії, зокрема йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у Білому домі.

Адміністрація Байдена все ще зважує, чи слід відправляти більше зброї українцям після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin та командних пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок першої допомоги, захищених радіостанцій, електроніки, медичного обладнання та інших боєприпасів.

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"За словами людей, знайомих із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot", - пише видання. Однак радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння тим, що такі поставки можуть бути розцінені Росією як вкрай провокаційні. З усім тим, Білий дім не виключив нічого, крім розміщення американських військ в Україні.

"У міру того, як ми використовуємо дипломатичні канали, ми також готуватимемося до всіх непередбачених обставин", - сказав Салліван репортерам на початку цього місяця. "Так само, як ми робимо це вже кілька тижнів, у тому числі за допомогою підготовки конкретних відповідей на ескалацію в Росії, якщо вони будуть потрібні - конкретних, надійних і чітких відповідей", = додав він.

Нагадаємо, під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України.

Напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько півтори години. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій та енергетичній сферах.

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