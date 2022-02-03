Україна попросить Туреччину без черги поставити бронежилети і шоломи

Україна обговорить можливу співпрацю в акваторії Чорного моря між військово-морськими силами Туреччини та України.

Україна звернеться з проханням до Туреччини щодо поставок систем захисту, зокрема бронежилетів та шоломів, поза чергою.

Про це на брифінгу сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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"Сьогодні будемо вести розмову з моїм колегою щодо можливості поставок систем захисту. Оскільки величезна черга, як з’ясувалось, країн НАТО на закупівлю цих систем. Ми будемо вести розмову про можливість у позачерговий спосіб дати можливість Україні придбати системи захисту. Просити, щоб нам пішли назустріч, зважаючи на особливий період", - зазначив Резніков.

Крім того, за словами очільника Міноборони, Україна обговорить можливу співпрацю в акваторії Чорного моря між військово-морськими силами Туреччини та України. Він нагадав, що на верфях (корабельнях - Ред.) Туреччини будується крейсер для потреб українського морського флоту.

Резніков також повідомив, що на сьогоднішній зустрічі з його турецьким колегою планується підписання рамкової угоди у сфері високих військових технологій. Згідно з угодою, в Україні розпочнеться будівництво заводу Bayraktar, на якому виготовлятимуть безпілотники (БПЛА). Крім того, буде створено центр навчань для управління БПЛА.

За словами міністра, для наступного покоління безпілотних літальних апаратів Bayraktar використовуватимуть українські двигуни виробництва "Мотор Січ.

Нагадаємо, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до України з офіційним візитом. Турецького лідера і його дружину урочисто, з почесною вартою, зустріли в аеропорту. З нагоди прибуття до Києва подружжю Ердоганів вручили традиційний святковий коровай.

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