Україна – поруч: Зеленський поспівчував "британським друзям" у зв'язку зі смертю Єлизавети ІІ

Президент зазначив, що серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з королевою, було й багато українців.

Україна вшанувала пам’ять померлої королеви Великої Британії Єлизавети ІІ на високому рівні – були присутні премʼєр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 19 вересня.

"Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з Її Величністю, було й багато українців. Я дякую всім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна – поруч із ними", – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський відзначив чотири бригади, воїни яких проявляють небувалу стійкість та героїзм у звільненні територій.

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