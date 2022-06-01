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Україна потребує зброї, щоб ефективно себе захистити та почати контрнаступ – Блінкен

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Україна потребує зброї, щоб ефективно себе захистити та почати контрнаступ – Блінкен

Фото: Associated Press

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна потребує зброї для ефективного захисту у війні з Росією та початку контрнаступу. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну всім необхідним для цього.

Держсекретар США також заявив, що Україна повинна мати якомога сильнішу позицію під час майбутніх переговорів з РФ.

Про це Блінкен сказав на спільному з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу 1 червня.

"Те, що ми опрацьовуємо з секретарем Столтенбергом, стосується того, що українці мають мати все, що їм потрібно, аби захиститися від цієї агресії, для відбиття агресії і початку контрнаступу, щоб мати якомога сильнішу позицію під час переговорів", – розповів держсекретар США.

"Ми не знаємо, коли це станеться. Ми не знаємо, яким чином це станеться. Але що ми можемо сказати – це те, що ми зробимо: Україна має мати достатньо зброї, щоб себе захистити. І також ми віримо, що Україна потребує зброю, щоб ефективно себе захистити", – додав Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден написав у своїй статті про те, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. Зокрема, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та зміцнюватимуть східний фланг НАТО.

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