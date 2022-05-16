Україна потрібна ЄС не менше, ніж ЄС – Україні: Кулеба повідомив, чим наша держава корисна Європі

Україна потрібна ЄС не менше, ніж ЄС – Україні: Кулеба повідомив, чим наша держава корисна Європі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС у червні буде не революцією, а визнанням.

Він зазначив, що Україна потрібна ЄС, який погодив 500 млн допомоги Україні на важке озброєння, не менше, ніж ЄС – Україні.

Про це Кулеба заявив під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр додав, що наша держава зробить суттєвий внесок в економічний розвиток Європи та гарантуватиме європейську продовольчу безпеку.

"Ми пришвидшимо "зелений" перехід Європи завдяки експорту українського зеленого водню, біогазу та вітрової енергії. Ми разом з вами просуватимемо цифровізацію Європи. Маючи найсильнішу та найдосвідченішу армію в Європі, ми значно зміцнимо безпеку Європи. Ми вже це робимо, захищаючи свою частину Європи та помираючи за цінності, які ми з вами поділяємо", – заявив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Кулеба закликав посилити тиск на кремлівського диктатора. Міністр закордонних справ України переконаний, що зі своїми засобами пропаганди Путін може завершити війну, коли цього захоче.

Українська делегація закликала обмежити ефір російським пропагандистам в ЄС

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