"Україна повертає Росію до реальності": Подоляк про наслідки війни для країни-агресорки

За його словами, в РФ злочинцям дійсно боляче.

Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України повернуло країну-агресорку до реальності.

Таку думку Подоляк висловив у своєму Twitter.

"Зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права... Понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених, тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна репутаційна втрата. Україна повертає Росію до реальності, де злочинцям дійсно боляче", - написав радник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що присутність кремлівського диктатора Володимира Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити. Подоляк заявив, що агресорка Росія має бути ізольованою від цивілізованого світу за геноцид, який вона чинить в Україні.

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