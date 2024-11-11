Україна прагне посилити позицію перед переговорами і ця зима є критичним моментом – Reuters

Український високопосадовець сказав, що наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими.

Україна бореться за формування "вихідних позицій" для будь-яких переговорів про війну після повернення Дональда Трампа.

Про це пише видання Reuters.

Оскільки перемога Трампа на президентських виборах у США наближає перспективу переговорів щодо припинення війни в Україні, Київ бореться за те, щоби зайняти найсильнішу позицію для будь-яких переговорів, включно з забезпеченням більшої кількості зброї та тримаючись на фронті.

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Український високопосадовець сказав, що наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими, "сигналізуючи про те, що повернення Трампа до Білого дому зосереджує уми Києва на можливому завершенні війни".

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Просто зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", – сказав виданню український чиновник на умовах анонімності.

Офіційні особи чекають, кого Трамп обере на свої головні посади у галузі безпеки та оборони, аби зрозуміти, як він формуватиме політику щодо України. Так, вже відомо, що новообраний президент виключив ексдержсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.

До слова, раніше старший радник Трампа Брайан Ланза заявив, нова американська адміністрація попросить президента України Володимира Зеленського представити "реалістичне бачення миру". Водночас Ланза виключив повернення Криму.

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