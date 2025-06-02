Україна прагне підписати зі США сильну оборонну угоду – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір укласти дві ключові угоди зі Сполученими Штатами — в оборонній і торговельній сферах.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

“Окремо ми проводимо розмови щодо економічних угод з американською стороною, а також щодо оборонних угод. Ми запропонували американській стороні і угоду про вільну торгівлю”, — наголосив президент.

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За його словами, українська делегація планує візит до США, де ці питання будуть підняті на найвищому рівні. Зеленський також підтвердив, що вже обговорював оборонну угоду з президентом Дональдом Трампом.

“Я дуже хотів би, щоб ми могли заключити сильну угоду щодо оборони. Постачання відповідної зброї до України. Ми хочемо це купити. Тобто це угода, це ніякі не подарунки. Це важливі речі”, — пояснив він.

Президент додав, що найближчим часом в Україні також очікують представників партнерських команд, зокрема американської, для подальших переговорів у Києві.

Раніше військові лідери США у відставці прокоментували масштабну атаку України дронами на російські військові літаки у глибині території РФ. Один з них навіть пожартував, що президент Росії Володимир Путін “має дуже поганий день”.

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