Україна прагне змінити сприйняття війни серед західних союзників

Військовий / © Pixabay

Реклама

На Донеччині українські підрозділи провели локальну контратаку, щоб повернути контроль над низкою сіл, які влітку зайняли російські штурмові групи. Операція демонструє бажання Києва змінити сприйняття ходу війни та показати, що часткові прориви супротивника не означають остаточної переваги Москви.

Про це пише видання The Guardian.

Після серпневого просування російських підрозділів біля Добропілля, коли невеликі групи ворога протиснулися на 15–20 км і зайняли ланцюжок сіл, українське командування організувало контратаку. Цей епізод, хоч і малий за площею, сильно вплинув на міжнародне сприйняття ситуації: саме тоді деякі західні політики почали оцінювати російський наступ як свідчення його стійкості.

Реклама

Платон українських бійців отримав завдання відбити Грузьке й Веселе — села, що опинилися на вершині нового російського виступу вглиб української території. За планом спочатку просунулися наземні роботи й безпілотні платформи, які вели обстріл і примушували противника виявити позиції; також лунали заклики через гучномовці здатися. Потім у бій вступили два українські танки — вони накрили вогнем житлові будинки та навіть шкільну будівлю з муралом. Після артпідготовки штурмова група почала прочісувати кожен будинок, кущ і підвал.

Звільнення Грузького пройшло відносно легко: кілька деморалізованих російських солдатів здалися. А от зачистка Веселого виявилася жорсткішою. Командир підрозділу (позивний «Тарантіно») пригадує, як з підвалу одного з будинків по ньому влучили — куля потрапила в шолом. Він вистояв, відкинув рюкзак, що загорівся після чергового попадання, і продовжив бій. Пізніше дрони українських сил завдали ударів по виявлених позиціях ворога. За підсумками операції було знищено близько десяти російських воїнів, власних втрат не зафіксовано.

З моменту відходу росіян із Веселого 14 серпня Україна відвоювала близько половини зайнятого ними виступу. Генерал Олександр Сірський повідомив, що за підсумками дій українських сил відвоєно приблизно 330 км² території, з яких понад 170 км² повністю звільнені від загарбників. За його даними, росіяни зазнали значних втрат: понад 3,5 тис. поранених і загиблих, із них майже 2 тис. — безповоротні втрати. Частина російських підрозділів опинилася в оточенні, роботи щодо ліквідації цих угруповань тривають.

Ця локальна контратака важлива не лише через звільнену землю. Вона змінює наратив: навіть невеликі успіхи українських підрозділів спростовують тезу про неминучу перемогу Росії. Президент України підкреслив, що такі операції — хоч і не масштабні, але важливі докази того, що оборона тримається і що Київ не втрачає ініціативи.

Реклама

На окремих напрямках фронту російські війська продовжували просування (зокрема, в Дніпропетровській області та у районі Куп’янська), проте українське командування звертає увагу на зміну російської тактики. Ворог дедалі частіше відмовляється від масованих бронетанкових ударів, вдаючись до численних невеликих штурмових груп по 4–6 людей. Такі групи складніше помітити й уразити, але їх також легше розбити при ефективній інформаційній розвідці та вогневому ураженні.

Командири українських підрозділів відзначають, що росіяни відчувають проблеми з паливом і технікою через удари по логістиці, тому змушені обмежувати використання важкої бронетехніки. Це, на думку керівництва 93-ї бригади «Холодний Яр», не змінює загальної картини: поодинокі успіхи супротивника мають локальний характер і не означають стратегічної переваги.

У командуванні також відмічають, що мораль українських бійців висока. До лав підрозділів приєднуються колишні ув’язнені, які підписали контракти на службу: їх, кажуть офіцери, гартує життя, і вони показують високу результативність у боях. Українські комбриги та сержанти підкреслюють, що головна мета зараз — максимізувати втрати ворога і не дозволяти йому закріпитися.

На запитання, коли закінчиться війна, військові відповідають відверто: наразі занадто рано говорити про завершення конфлікту. Головне — продовжувати завдавати втрат ворогу і зміцнювати власні позиції. Як один із бійців висловився, «не хочу думати про кінець, бо не хочу бути розчарований», а завдання особового складу — зробити максимальні втрати супротивника пріоритетом кожної операції.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за минулу добу російська армія втратила близько 1060 військових. Від 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2025 року загальні втрати особового складу противника становлять приблизно 1121570 осіб.