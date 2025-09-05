- Дата публікації
Україна працює над далекобійною зброєю, але є проблема — Зеленський
Україна вже проводить перемовини з партнерами щодо залучення додаткового фінансування, зазначив Володимир Зеленський.
Україна працює над далекобійною зброєю, але є проблема з фінансами.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному форумі «Амброзетті» 5 вересня.
Президент зазначив, що українські фахівці працюють над розробленням та модернізацією різних типів озброєнь, але не на все вистачає фінансування.
«У нас дефіцит 6 млрд доларів — це серйозний виклик, тому що це не перші 6 млрд, які нам потрібні, і не останні. Тому ми над цим працюємо», — сказав він.
Зеленський додав, що Україна вже проводить перемовини з партнерами щодо залучення додаткового фінансування.
Раніше повідомлялося, що авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що нові українські ракети «Фламінго» цілком здатні знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст.