ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
700
Час на прочитання
1 хв

Україна працює над далекобійною зброєю, але є проблема — Зеленський

Україна вже проводить перемовини з партнерами щодо залучення додаткового фінансування, зазначив Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна працює над далекобійною зброєю, але є проблема з фінансами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному форумі «Амброзетті» 5 вересня.

Президент зазначив, що українські фахівці працюють над розробленням та модернізацією різних типів озброєнь, але не на все вистачає фінансування.

«У нас дефіцит 6 млрд доларів — це серйозний виклик, тому що це не перші 6 млрд, які нам потрібні, і не останні. Тому ми над цим працюємо», — сказав він.

Зеленський додав, що Україна вже проводить перемовини з партнерами щодо залучення додаткового фінансування.

Раніше повідомлялося, що авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що нові українські ракети «Фламінго» цілком здатні знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст.

Дата публікації
Кількість переглядів
700
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie