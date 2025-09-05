Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна працює над далекобійною зброєю, але є проблема з фінансами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному форумі «Амброзетті» 5 вересня.

Президент зазначив, що українські фахівці працюють над розробленням та модернізацією різних типів озброєнь, але не на все вистачає фінансування.

«У нас дефіцит 6 млрд доларів — це серйозний виклик, тому що це не перші 6 млрд, які нам потрібні, і не останні. Тому ми над цим працюємо», — сказав він.

Зеленський додав, що Україна вже проводить перемовини з партнерами щодо залучення додаткового фінансування.

