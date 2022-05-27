"Україна принизила їх і довела, що це не друга армія у світі": Подоляк попередив про зловісні наміри РФ

"Україна принизила їх і довела, що це не друга армія у світі": Подоляк попередив про зловісні наміри РФ

Якщо Росія не програє Україні, може початися Третя світова війна.

Оскільки принижені росіяни захочуть довести, що вони мовляв дійсно "друга армія" світу й реваншизм Кремля буде тільки "набухати".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Будуть ставати все більшими та масштабнішими. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія буде нас ненавидіти значно більше. Тому що ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі. І вони захочуть помститися нам", - заявив він.

За його словами, інтенсивні бої пов'язані з наміром РФ забрати частину територій. Зараз Росія зібрала достатньо ресурсів на сході Україні і поставила на кін усе, що було.

"Вони хочуть забрати хоча б частину нашої території. І тому там йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Сьогодні говорити про те, що можна домовитися про якийсь договір, юридично, який фіксуватиме підсумки війни, неможливо. Паралельно з цим іде дипломатична робота на рівні політичних радників з точки зору, а які гарантії після війни", - сказав Подоляк.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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