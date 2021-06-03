Україна продовжить нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю

Дейнеко проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу "Іванків".

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко під час робочої поїздки на кордон із Республікою Білорусь визначив подальші завдання для нарощування системи охорони кордону, а також перевірив, які вже впроваджені заходи з посилення цієї ділянки.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, зокрема меж зони відчуження. І хоч на сьогодні обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", - зазначив він, додавши, що Держприкордонслужба України враховує всю інформацію, яка може вплинути на охорону кордону, і максимально задіює всі необхідні ресурси.

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Крім того, Дейнеко перевірив використання прикордонниками в охороні кордону безпілотних авіаційних комплексів і патрульних катерів на річковій ділянці. Крім того, він проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу "Іванків".

Зазначається, що особливу увагу прикордонники приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, зокрема 10-го Окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР".

"Під час поїздки у пункті пропуску "Вільча" голова Держприкордонслужби також перевірив, як в сьогоднішніх умовах відбуваються пропускні операції, зважаючи на зменшення пасажиропотоку через карантинні обмеження. Зазначимо, що це один із семи пунктів пропусків, які нині функціонують на українсько-білоруському кордоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна слідом за Євросоюзом розмірковує про введення санкцій проти Білорусі. Такі заходи можуть стати відповіддю на викрадення Білоруссю літака Ryanair і арешт правоохоронцями опозиційного журналіста і засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича 23 травня.

"Першою ластівкою" стала заборона польотів. 26 травня український уряд припинив авіасполучення між Україною та Білоруссю і заборонив українським суднам польоти над білоруською територією, а від 29 травня – доручив закрити український повітряний простір для білоруських літаків.

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