Україна програє чи перемагає: Зеленський дав відповідь

Президент України Володимир Зеленський погодився з думкою про те, що наразі країна не програє війну, але й не перемагає. Глава держави назвав проблеми, з якими стикається Україна.

Про це він сказав у інтерв’ю Axios.

Журналіст видання зауважив, що Україна не програє війну, але й не виграє. Зеленський із ним погодився.

«Так, це правда. У нас не вистачає зброї. У нас бракує багато чого. Ми не зрівняємось кількістю зброї, дронів, артилерії та ракет. Найбільша проблема — брак протиповітряної оборони», — розповів президент.

Журналіст поцікавився, чи не відчуває Зеленський, що США не дають Україні зелене світло на удари по Росії.

«Чесно кажучи, якщо матимемо таку зброю від США, ми її використаємо«, — відповів глава держави.

Водночас, він наголосив, що попри ненависть до росіян за війну та вбивства, українці — не терористи.

«Всі розуміють, що не треба атакувати цивільних. Ми знаємо правила цієї війни, ми атакуємо військових. Але якщо буде блекаут і матимемо потужнішу зброю — вдаримо по енергетиці«, — акцентував Зеленський.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп під час їхньої зустрічі підтримав право України завдавати ударів по енергетиці Росії у відповідь на ідентичні атаки з боку країни-агресорки.

Зауважимо, Зеленський також заявив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території. За словами президента, якщо наразі не буде сил для їхнього повернення військовим шляхом, Україна готова до дипломатичного повернення в майбутньому.