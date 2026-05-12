Україна запропонувала Кремлю продовжити часткове припинення вогню, проте Росія відповіла масованим ударом по цивільних об’єктах. Відмова від миру повинна мати для президента РФ Володимира Путіна тяжкі наслідки.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

«Ми запропонували Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня. Натомість цієї ночі Росія запустила понад 200 дронів по Україні, атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема дитячий садок», — написав Сибіга в Мережі.

Він поінформував, що унаслідок ударів щонайменше шестеро людей зазнали поранень, ще одна людина загинула.

Український міністр наголосив, що постійне небажання Кремля йти на мирне врегулювання має отримати відповідну реакцію міжнародної спільноти.

«Неодноразова відмова Путіна від миру повинна мати для нього наслідки. Потрібен сильніший тиск — через ефективні українські далекобійні санкції та рішучі дії наших партнерів», — вказав Сибіга.

Він також підкреслив, що настав момент для посилення тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. За його словами, Путін повинен зрозуміти, що для нього «ситуація лише погіршуватиметься», а єдиним виходом має стати зупинка терору.

Окремо міністр закликав Європу активніше долучатися до мирного процесу паралельно з дипломатичними зусиллями США.

Подовження перемир’я

У Кремлі 9 травня заявили, що наразі не обговорюють подовження перемир’я після 11 травня. Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що жодних сигналів щодо цього не надходило, коментуючи сподівання президента США Дональда Трампа на збереження режиму припинення вогню. За словами Пєскова, домовленості стосувалися лише періоду 9 — 11 травня.

11 травня Сибіга запропонував Росії «аеропортове перемир’я» — взаємну відмову від ударів по авіахабах. Він зазначив, що така ініціатива може зацікавити Кремль через вразливість російських аеропортів до далекобійних атак України. Міністр також закликав Європу взяти активнішу роль у мирному процесі як додатковий трек до зусиль США.

