Україна пропонувала США підписати угоду про рідкоземельні метали у Саудівській Аравії - ЗМІ

Натомість представники Вашингтона пропонують перейти до детальної угоди, не підписуючи рамкову.

Під час переговорів у Саудівській Аравії Україна пропонувала представникам Сполучених Штатів підписати угоду про розробку рідкоземельних металів, але американці взяли паузу у цьому питанні.

Про це інформує Суспільне з посиланнями на джерело, яке ознайомлене з ходом переговорів.

Співрозмовник видання повідомив, що угода була схвалена Кабінетом міністрів України, тому могла бути підписана вже в Джидді.

"Угода схвалена українським урядом, тож ми поклали її на стіл, щоб і вони (американська делегація — ред.) повернулися у Вашингтон з конкретним результатом", — повідомило джерело.

Однак, американці заявили, що візьмуть паузу у цьому питанні з можливістю перейти до детальної угоди, не підписуючи рамкову.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії прокоментував результати перемовин України та США в Джидді.

Ми раніше інформували, що Зеленський заявив про нові завдання для української дипломатії.

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