Україна пропонує подовжити режим тиші: Зеленський попередив РФ про дзеркальні дії

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна готова підтримувати режим тиші в небі та на фронті, але вимагає від Росії аналогічних кроків. Київ уже передав Москві офіційну пропозицію не відновлювати бойові дії після свят, залишаючи за собою право на жорстку відповідь у разі атак.

Про деталі переговорів із військовим командуванням та попередження для ворога президент Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Пропозиція подовжити перемир’я

Глава держави наголосив, що питання безпеки на Великдень детально обговорювалося з Головнокомандувачем ЗСУ, секретарем РНБО та керівництвом Служби безпеки. За його словами, Україна неодноразово виступала з миротворчими ініціативами, аби свято минуло без загроз для цивільного населення.

Київ офіційно запропонував російській стороні не поновлювати бойові дії і після вихідних. На думку президента, якщо Росія знову обере війну, це стане чітким сигналом для міжнародної спільноти та Сполучених Штатів щодо справжніх цілей Кремля у цій війні.

Дзеркальні дії армії

Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають чіткі накази діяти виключно дзеркально. Якщо російські війська утримаються від запусків ракет та дронів, Україна також дотримуватиметься повної тиші в небі.

Аналогічний наказ діє і для лінії фронту, проте кожен український підрозділ зберігає за собою беззаперечне право на самозахист. Президент нагадав про негативний попередній досвід подібних перемир’їв, підкресливши, що пріоритетом залишається реальна безпека бійців, а сигнал щодо готовності подовжити режим тиші вже доведено до росіян.

Як минуло «великоднє перемир’я» торік

Варто нагадати, що минулого року Кремль також оголошував про святкове припинення вогню, проте повітряна тривога пролунала вже за кілька хвилин після заяви. Як зазначали тоді аналітики DeepState, на фронті тиша спостерігалася лише на окремих ділянках, а сама ініціатива була звичайним медійним трюком для створення миротворчої картинки.

Українські військові з 66-ї окремої механізованої бригади повідомляли, що ворог цинічно використовував святкову паузу як тактичну можливість. Під прикриттям перемир’я російська армія створювала нові шляхи для перекидання важкої техніки та посилення своїх позицій.

Західні експерти та ЗМІ також сприйняли цей крок як дипломатичну гру. Оглядачі були переконані, що раптове припинення вогню стало лише політичним жестом у бік США та Дональда Трампа, що на практиці створило логістичні проблеми для українських захисників на найгарячіших напрямках.

Фактичний зрив домовленостей підтвердив і Володимир Зеленський, який повідомив, що станом на ранок Великодня окупанти здійснили десятки обстрілів та кілька штурмових дій. Росіяни лише намагалися створити загальне враження тиші, не полишаючи спроб просуватися та завдавати втрат українській армії.

Перемир’я на Великдень — останні новини

Напередодні очільник Кремля Володимир Путін оголосив про запровадження режиму припинення вогню на всій лінії зіткнення. За задумом російської сторони, тактична пауза у бойових діях мала тривати від 16:00 суботи, 11 квітня, і до кінця наступної доби. Водночас російське командування наказало своїм підрозділам бути готовими відкривати вогонь у відповідь, що залишає окупантам простір для традиційних провокацій та звинувачень.

Реагуючи на ініціативу агресора, Володимир Зеленський нагадав про готовність України дотримуватися дзеркальних кроків. Він звернув увагу, що ідею святкового перемир’я Київ активно просував і раніше, адже країна зацікавлена у тривалому припиненні вогню, а не в коротких паузах. У Києві сподіваються, що Москва не повертатиметься до терору, якщо там справді зацікавлені в деескалації.