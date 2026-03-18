Україна пропонує світу нову модель безпеки: Зеленський розповів у Лондоні унікальні технології

м / © president.gov.ua

Реклама

Під час звернення до парламенту Великої Британії в Лондоні президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ потребує нової системи безпеки, здатної випереджати загрози.

За його словами, сучасні лідери мають об’єднати зусилля, щоб гарантувати людям надійне майбутнє та протидіяти силам, які несуть агресію.

Зеленський подякував Великій Британії за підтримку України від початку повномасштабної війни та підкреслив високий рівень довіри між країнами.

Реклама

Світ вступив у нову епоху війни

Президент наголосив, що сьогодні ситуацію на полі бою визначають дрони та штучний інтелект.

За його словами, така еволюція зброї створює нові ризики, а безпека має включати не лише військовий компонент, а й захист людей, культури та держави.

Україна вже ділиться досвідом із партнерами

Зеленський повідомив, що Україна направила військових експертів на Близький Схід і в регіон Затоки для допомоги у захисті від іранських дронів.

Наразі там перебуває 201 українець, ще 34 готові до відправлення.

Реклама

Це частина так званої угоди Drone Deal, яку Україна запропонувала США та готова масштабувати для інших партнерів.

Дрони стали ключем до перемоги

Президент підкреслив, що Україна навчилася ефективно протидіяти «шахедам», які Росія вдосконалила.

Найефективнішим засобом стали дрони-перехоплювачі, які значно дешевші за ракети чи авіацію.

За словами Зеленського, для знищення одного ворожого дрона достатньо 2–3 перехоплювачів вартістю менш ніж 10 тисяч доларів.

Реклама

Водночас 90% втрат російської армії на фронті — результат роботи українських дронів.

Унікальна система контролю війни в реальному часі

Під час виступу президент продемонстрував iPad із програмним забезпеченням, яке дозволяє:

відстежувати ситуацію на фронті

бачити кожного знищеного ворога з відеодоказами

аналізувати удари в небі, на морі та по території РФ

Зеленський зазначив, що такі технології можуть стати основою майбутньої глобальної системи безпеки.

Спільні проєкти з Британією та нові розробки

Президент повідомив про підписання декларації між Україною та Великою Британією щодо поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Реклама

Серед ключових проєктів:

дрони-перехоплювачі P1-SUN

спільна розробка дронів OCTOPUS

Також Україна активно розвиває морські безпілотники, які вже дозволили витіснити Росію з частини Чорного моря.

Технології України можуть змінити світ

Зеленський заявив, що українські рішення можуть бути застосовані в інших регіонах, зокрема для захисту торговельних маршрутів або протидії атакам у районі Ормузької протоки.

Президент наголосив, що Україна готова до повноцінної оборонної співпраці з партнерами.

Реклама

Санкції проти РФ залишаються критично важливими

Окремо глава держави звернув увагу на те, що Росія продовжує фінансувати війну завдяки послабленню санкцій на нафту.

Він подякував Великій Британії за принципову позицію та підкреслив, що сильні санкції та оборонна співпраця є основою для завершення війни.

Україна вже не лише захищається, а формує нову модель безпеки, яку можуть перейняти інші країни світу.

Реклама

