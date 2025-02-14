Україна пропонує ЄС спільний видобуток рідкісноземельних металів, - Шмигаль

Шмигаль зазначив, що відновлення України є можливістю для Європи розвиватися разом з нею.

Україна запропонувала Європейському Союзу співпрацю в видобутку рідкісноземельних металів, зокрема урану, літію та титану, запаси яких є одними з найбільших у світі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico.

Шмигаль підкреслив, що в разі вступу України до Європейського Союзу країни ЄС отримають "надійних захисників із великим військовим досвідом".

Прем'єр зазначив, що Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин, зокрема є лідером з запасів урану.

"Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна володіє найбільшими в Європі запасами літію. Він додав, що у 2021 році світове споживання карбонату літію склало 460 тисяч тонн, а до 2030 року попит збільшиться до 6 мільйонів тонн.

"Україна серед світових лідерів за запасами титану. Лише 10% розвіданих запасів розробляється, тож ми можемо повністю замістити імпорт російського титану для європейської промисловості, включно з оборонним сектором", - зазначив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що відновлення України є можливістю для Європи розвиватися разом з нею. Він підкреслив, що сотні мільярдів євро інвестицій сприятимуть створенню нових виробництв і робочих місць як в Україні, так і в країнах ЄС.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про меморандум щодо рідкісноземельних корисних копалин.

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