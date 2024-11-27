Україна просить Польщу віддати їй російське консульство в Познані

Україна хоче отримати будівлю генконсульства Росії в Познані, яку Польща закриває, визнавши російських дипломатів небажаними.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Укрінформ.

За його словами, Україна зацікавлена в отриманні приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Він подякував польському колезі за цю пропозицію та зазначив, що Україна вже надіслала офіційну ноту з відповідним запитом.

Він повідомив, що зараз чекають на конкретні деталі. Міністр зазначив, що оскільки у Великопольському воєводстві проживає багато громадян України, Познань розглядається як одна з можливих локацій для розширення консульської присутності України в Польщі.

Нагадаємо, дипломати РФ із закритого генконсульства в Познані мають покинути Польщу до 30 листопада. Польща відкликала дозвіл на роботу консульства через участь його персоналу у підготовці диверсій у Польщі та Європі. Російський персонал визнано небажаними особами. Росія пообіцяла відповісти Варшаві, але рішення поки не прийняті.

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