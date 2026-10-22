Україна просила США "вдарити" по Росії ще до вторгнення: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го Київ просив тодішнього лідера США Джо Байдена «терміново» надати зброю Україні і «вдарити» превентивними санкціями по Кремлю.

Про це він розповів в одному з інтерв’ю, повідомляє Clash Report.

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Втім, з його слів, Вашингтон відмовився від таких кроків, заявивши, що обмеження запровадять лише після початку вторгнення.

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«Ми запитали американців: якщо ви вважаєте, що це війна, тоді терміново дайте нам зброю — усе, що можете надати. Але ніхто нічого не дав», — згадав глава держави.

Він розповів, що просив президента Байдена запровадити превентивні обмеження, «якщо ви знаєте, що може статися вторгнення». Втім, очільник Білого дому заявив, що запровадить санкції «якщо відбудеться вторгнення».

«Санкції постфактум, а не превентивні. Я не Бог, щоб судити президента, але вважаю, що це була помилка», — заявив Зеленський.

За словами українського президента, за день до повномасштабного вторгнення європейські лідери, які мали менше інформації, ніж американці, продовжували спілкуватися з «фюрером» Володимиром Путіним.

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«Путін пообіцяв їм, що вторгнення не буде. Він збрехав їм усім. Він знав, що вторгнення відбудеться. Він знав усе», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, нинішній президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував попередника Джо Байдена у виснаженні запасів американської зброї через постачання Україні. За його словами, тодішня адміністрація передала ЗСУ озброєння на близько 300 млрд, через що Америці нібито довелося зіткнутися зі зменшенням власних запасів.

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