Прапор ЄС / © unsplash.com

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Україна готується закликати Європейський Союз до запровадження нового, масштабного пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на документ, який опинився у їхньому розпорядженні.

У ньому українська сторона наполягає на більш «агресивному та незалежному» підході до санкцій з боку ЄС, оскільки США нині демонструють небажання посилювати тиск на Москву.

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Серед пропозицій — 40 сторінок ініціатив, що включають:

законодавчі кроки для пришвидшеного вилучення та передачі підсанкційних активів Україні,

введення вторинних санкцій проти покупців російської нафти,

покарання іноземних компаній, які постачають технології до РФ.

Також Київ пропонує переглянути механізм ухвалення санкцій у ЄС — зокрема, запровадити принцип більшості. Це дозволило б уникнути блокування з боку країн, які мають проросійську позицію, зокрема Угорщини та Словаччини.

«Вихід Америки з режиму санкцій став би величезним ударом по єдності ЄС. Величезним», — заявив Reuters один із високопосадовців українського уряду.

Попри те, що Європа не може повністю компенсувати санкційний тиск США через домінування долара, експерти переконані: тверда позиція ЄС здатна не допустити повернення інвестицій до РФ.

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Нагадаємо, в середу, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Також ЄС схвалив запровадження санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.