Україна протестує і засуджує вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі - заява

Україна протестує і засуджує вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму і на Донбасі - заява

Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ.

Міністерство закордонних справ України засудило проведення Росією виборів депутатів до Держдуми РФ в тимчасово окупованому Криму і примусового залучення до участі українців з незаконно виданими російськими паспортам на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"МЗС України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Державної Думи РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях...

Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Українське міністерство ставить під сумнів легітимність виборів, адже залучення до голосування українців з Донбасу та 1,5 млн виборців, які нині проживають в Криму, суттєво спотворять результати виборів.

Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в Криму та незаконного видавання українцям російських паспортів, нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів.

Зазначимо, у виборах до Держдуми братимуть участь зокрема й українці з тимчасово окупованих територій, яких Москва примусила отримати російські паспорти. Верховна Рада вже звернулася до міжнародної спільноти щодо невизнання результатів цього псевдо-плебісциту. ТСН.ua проаналізував, що про думські вибори пишуть на Заході та хто може стати наступником Путіна, якщо він все ж таки вирішить піти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання