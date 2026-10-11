Україна проведе вибори, як хоче Трамп, але за однієї умови: Зеленський озвучив вимогу

Україна проведе вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне перемир'я– Зеленський / © ТСН.ua

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Україна готова провести вибори, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на перемир’я терміном хоча б на 60 днів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Президент поспілкувався з американським новинним агентством ABC, і хоча інтерв’ю ще не вийшло в ефір, телеканал опублікував стенограму.

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Зеленський прокоментував недавню гучну заяву Трампа, який сказав, що «настав час для України обрати нового президента».

«Отже, перш за все, з усією повагою до президента Трампа, саме наше суспільство, наш народ мають обрати того чи іншого лідера. Так, ми у стані війни, і проведення виборів справді складне», — відповів глава держави.

Він нагадав Трампу, що проведення виборів під час воєнного стану в Україні суперечить Конституції.

«Мало того, що це абсолютно не захищено і виходить за рамки нашого закону, нашої конституції, але головне — мати для цього інфраструктуру безпеки, щоб дати людям можливість голосувати. Звичайно, це справа українців, коли голосувати, як це робити та обирати ту чи іншу людину», — додав глава держави.

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Також Зеленський певен, що це саме Путіну вигідні вибори в Україні, бо мовляв, це глава Кремля «дуже хотів змінити президента в Україні».

Володимир Зеленський запевнив, що організує українські вибори — якщо Володимир Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

«Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори», — запевнив він.

Раніше ми писали, що переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

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