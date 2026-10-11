ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3957
Час на прочитання
2 хв

Україна проведе вибори, як хоче Трамп, але за однієї умови: Зеленський озвучив вимогу

Зеленський запевнив, що Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60 днів перемир’я.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Україна проведе вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне перемир'я– Зеленський

Україна проведе вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне перемир'я– Зеленський / © ТСН.ua

Україна готова провести вибори, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на перемир’я терміном хоча б на 60 днів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент поспілкувався з американським новинним агентством ABC, і хоча інтерв’ю ще не вийшло в ефір, телеканал опублікував стенограму.

Зеленський прокоментував недавню гучну заяву Трампа, який сказав, що «настав час для України обрати нового президента».

«Отже, перш за все, з усією повагою до президента Трампа, саме наше суспільство, наш народ мають обрати того чи іншого лідера. Так, ми у стані війни, і проведення виборів справді складне», — відповів глава держави.

Він нагадав Трампу, що проведення виборів під час воєнного стану в Україні суперечить Конституції.

«Мало того, що це абсолютно не захищено і виходить за рамки нашого закону, нашої конституції, але головне — мати для цього інфраструктуру безпеки, щоб дати людям можливість голосувати. Звичайно, це справа українців, коли голосувати, як це робити та обирати ту чи іншу людину», — додав глава держави.

Також Зеленський певен, що це саме Путіну вигідні вибори в Україні, бо мовляв, це глава Кремля «дуже хотів змінити президента в Україні».

Володимир Зеленський запевнив, що організує українські вибори — якщо Володимир Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

«Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори», — запевнив він.

Раніше ми писали, що переговори між Україною та США в Маямі, заплановані на 9–10 жовтня, завершилися раніше, ніж очікувалося. В Офісі президента пояснили, що зустріч не скасовували, однак перший день консультацій пішов не за планом.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie