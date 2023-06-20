Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна провела контрнаступальні операції мінімум на трьох ділянках лінії фронту та досягла успіхів - ISW

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
6730
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна провела контрнаступальні операції мінімум на трьох ділянках лінії фронту та досягла успіхів - ISW

За минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до семи кілометрів / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту та досягли успіхів 19 червня 2023 року.

Російський військовий блогер повідомив, що українські війська продовжували наступати на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута 19 червня, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

Про це пише ISW.

Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додатково повідомила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до семи кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі вісім населених пунктів на заході Донецької та заході Запорізької областей.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Військові блогери також повідомляли про бої на південь і південний захід від Оріхова протягом дня 19 червня.

19 червня Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що Росія, ймовірно, розгорнула значні частини Дніпровського угруповання сил зі східного (лівого) берега Херсонської області на запорізький і бахмутський напрямки для відповіді на контрнаступальні дії України в минулому.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував думку, що Росія контролює небо на тих дільницях фронту, де відбувається наступ ЗСУ.

Читайте також:

Це не бойовик, це – війна: дрон наживо показав контрнаступ українських десантників

Це не бойовик, це – війна: дрон наживо показав контрнаступ українських десантників

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6730
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація