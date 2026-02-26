Україна провела переговори зі США у Женеві - перші деталі

© Володимир Зеленський

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві завершили ще один раунд переговорів у двох форматах — з американською стороною та за участі України, США і Швейцарії.

Про це розповів секретар РНБО, голова української переговорної групи Рустем Умєров.

Умєров повідомив, що за підсумками зустрічей, він разом із Давидом Арахамією провели спільну розмову з Володимиром Зеленським про результати та подальші кроки. У ній брали участь також представники американської сторони — спеціальний посланник Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

За словами Умєрова, наразі ведеться підготовка до нового раунду переговорів.

Сторони працюють над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій.

«Завдання — зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною», — зазначив секретар РНБО.

Окрему увагу зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

«Разом з економічною командою Уряду, зокрема (міністром економіки — Ред.) Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану», — підсумував Умєров.