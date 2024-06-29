Україна провела перемовини з Китаєм: Кулеба розповів важливі деталі

Зустріч українського та китайського дипломатів відбулась у Хорватії під час проведення Дубровницького форуму.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії.
Про це міністр повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
Під час зустрічі голова українського МЗС проінформував свого китайського колегу про результати першого Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 червня.
"Ми обмінялися думками щодо подальших зусиль для відновлення справедливого і міцного миру в Україні на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права", – розповів Кулеба.
Міністр зазначив, що Україна та Китай і далі продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку.
"Я наголосив на важливості стратегічного розгляду наших відносин як у двосторонній перспективі, так і через призму майбутнього членства України в ЄС", – додав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, на думку політолога Олега Саакяна Китай просуває ідею заморожування війни в Україні, щоб стати гарантом безпеки для європейських країн. Таким чином Пекін намагається посилити свій вплив в Європі і протистояти НАТО в індо-тихоокеанському регіоні.
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