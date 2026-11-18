Кримський міст / © Telegram / Крымский ветер

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Масштабна українська операція проти Кримського мосту, внаслідок якої обвалилася частина автомобільної переправи, стала не лише військовим успіхом, а й політичним сигналом російському диктатору Володимиру Путіну напередодні його зустрічі з лідерами США та Китаю.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі британського видання The Guardian.

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Як зазначає автор публікації Ден Саббаг, атака стала результатом кількох тижнів, а можливо, й місяців військової підготовки та багаторічного розвитку української оборонної промисловості.

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Україна змогла створити власні далекобійні безпілотники та крилаті ракети, які дозволили завдати удару по одному з найважливіших для Росії об'єктів в окупованому Криму.

Чому пошкодження Кримського мосту стало ударом по Путіну

За оцінкою колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, пошкодження Кримського мосту настільки серйозні, що швидко відновити автомобільну переправу не вдасться.

Під час атаки обвалилася частина дорожнього полотна разом з арковою конструкцією, яка його підтримувала.

Водночас залізнична частина мосту залишилася стояти, а однією колією продовжився рух.

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Кримський міст завдовжки 19 кілометрів, будівництво якого коштувало близько 3,6 мільярда доларів, відкрили 2018 року.

Для Путіна він став символом російської окупації та спроб закріпити контроль над Кримським півостровом після його незаконної анексії 2014 року.

Сам російський президент особисто відкривав переправу, проїхавши нею за кермом вантажівки.

На думку Годжеса, руйнування автомобільної частини мосту підриває твердження Кремля про неминучість російської перемоги та належність Криму Росії.

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Як Україна змогла провести масштабну операцію

The Guardian звертає увагу, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала значну перевагу в можливостях завдавати далекобійних ударів.

Водночас Україна тривалий час не отримувала західного озброєння, здатного ефективно уражати такі стратегічні цілі, як Кримський міст.

Попередні українські атаки 2022 та 2023 років спричинили пошкодження переправи, але не вивели її з ладу надовго.

Ситуація змінилася після розвитку українських далекобійних ударних систем.

За словами президента Володимира Зеленського, під час останньої операції застосували українські крилаті ракети «Нептун» і «Фламінго» FP-5, реактивні безпілотники «Паляниця», а також ракети Ruta нідерландської компанії Destinus.

Операція стала сьомим етапом багатотижневої кампанії, під час якої українські військові поступово знищували російські радари, засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони.

У такий спосіб українські сили створили можливості для завдання вирішального удару по переправі.

Що означає удар для російської армії

Пошкодження Кримського мосту ускладнює забезпечення російських військ на окупованому півострові.

Як зазначає The Guardian, у разі повного припинення автомобільного та залізничного сполучення через міст Москва буде змушена покладатися на сухопутний маршрут через окуповані території України.

Йдеться про трасу Р-280, яка з'єднує Ростовську область РФ із Кримом і вже протягом кількох місяців зазнає українських атак безпілотниками.

Бен Годжес вважає, що Україна має прагнути зробити російську окупацію Криму неприйнятно дорогою та складною, зокрема шляхом руйнування мосту й встановлення вогневого контролю над сухопутними шляхами постачання.

Водночас такий тиск на російську логістику не дасть миттєвого результату, оскільки обмеження постачання матиме поступовий ефект.

Чому атаку здійснили саме зараз

Окрему увагу британське видання приділяє політичному значенню операції.

Удар по Кримському мосту відбувся лише за два дні до запланованої зустрічі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені.

За оцінкою експертки британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Емілі Ферріс, українська оборонна промисловість була готова до подібної операції вже кілька місяців тому.

Тому вибір моменту для удару вона розглядає передусім як політичне рішення.

«Вони приберегли це на чорний день, і цей день настав», — зазначила Ферріс.

На думку автора The Guardian, Україна таким чином продемонструвала, що залишається впливовим учасником війни та має власні можливості змінювати ситуацію навіть за умов дипломатичного тиску.

Особливого значення це набуває напередодні переговорів США, Китаю та Росії, до яких українського президента не запросили.

Водночас видання застерігає, що подальші удари по інфраструктурі з обох боків можуть призвести до нової ескалації війни.

Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, удари Сил оборони України по Кримському мосту 16 та 17 листопада можуть суттєво ускладнити постачання російських військ на півдні.

Після атаки на Кримський міст обвалилася у воду арка автомобільної частини. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про повторну атаку на Кримський міст і призупинення руху транспорту. Місцеві пабліки повідомляють про можливу деформацію конструкцій переправи.

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