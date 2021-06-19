Україна разом з Польщею напрацювали спільну позицію щодо протидії "Північному потоку-2"

Дмитро Кулема зустрівся г очільником польського МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба із своїм польським колегою Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму обговорив будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це 19 червня повідомляє пресслужба МЗС.

На зустрічі міністри зійшлися на тому, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом. Дипломати скоординували спільний порядок дій.

"Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави", - йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG та його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що укладання першої нитки російського проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершене. Другу нитку продовжують укладати.

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