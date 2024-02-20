"Україна рішуче реагуватиме на спроби РФ втягнути Придністров’я у війну" – МЗС

Посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень Паун Роговей 19 лютого зустрівся з віцепрем’єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та лідером невизнаного Придністров’я Вадимом Красносельським.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Там зазначили, що українська сторона, як посередник у процесі придністровського врегулювання, продовжує надавати сприяння Кишиневу та Тирасполю в пошуку шляхів взаєморозуміння, насамперед у питанні кінцевої мети переговорного процесу – реінтеграції Республіки Молдова.

Співрозмовники обмінялися думками щодо шляхів вирішення проблем економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем.

"Україна виступає виключно за мирне врегулювання придністровського питання із збереженням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів. Водночас, Київ буде рішуче реагувати на будь-які провокації, спрямовані як на втягування Придністровського регіону у війну Росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом", - йдеться у повідомленні.

У МЗС України також зазначили, що перспектива європейської інтеграції Молдови відкриває нові можливості для обох берегів Дністра, розвитку і процвітання мешканців всієї Молдови.

Водночас українська сторона підтверджує свою позицію щодо нефункціональності формату "5+2" у зв’язку з присутністю у ньому Росії.

Основним форматом придністровського врегулювання є "5+2". До нього входять: сторони конфлікту (Республіка Молдова та Придністров'я), ОБСЄ, Україна та Російська Федерація – як посередники, ЄС та США – як спостерігачі).

Також Україна продовжує виступати за виведення російських військ з території Придністров’я та утилізацію боєприпасів у селі Ковбасна та переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

«Зі свого боку, під час зустрічі представник Тирасполя підтвердив готовність до продовження втілення у взаємодії з Кишиневом досягнутих домовленостей щодо забезпечення нових транспортних коридорів для українського експорту», – заявляє МЗС.

Україна також готова розглянути питання щодо відновлення виїзного консульського обслуговування громадян України в Придністров’ї. Основна умова – забезпечення належного рівня безпеки діяльності українських консульських співробітників, а також гарантії їхнього безперешкодного переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що 2024 року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у країні за допомогою невизнаного Придністров'я.

За даними аналітиків ISW, Кремль активно здійснює інформаційні операції проти Молдови, що нагадують тактики, використані перед вторгненнями до України у 2014 і 2022 роках. Це викликає побоювання щодо можливої майбутньої російської ескалації стосовно Молдови.

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