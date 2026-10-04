Україна, Росія та США можуть зустрітися до кінця жовтня: Зеленський назвав формат

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сполучені Штати запропонували провести до кінця жовтня зустріч за участю України, Росії та США. Йдеться про переговори на технічному рівні у тристоронньому форматі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 4 жовтня.

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За його словами, напередодні він спілкувався з американською переговорною командою. Україна готова долучитися до запропонованого формату.

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Де можуть відбутися переговори

Зеленський зазначив, що місцем проведення зустрічі можуть стати Об’єднані Арабські Емірати або інша країна, яку визначить американська сторона.

«Американська сторона сьогодні контактує з Україною і Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі провести зустріч», — сказав президент.

Мерц заявив про потребу у посиленні допомоги Україні

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на необхідності терміново посилити допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, озброєння, якого потребує Україна, необхідно виробляти якомога швидше.

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Мерц також розповів, що після приїзду до Києва вже тричі чув повітряні тривоги. Він окремо відзначив роботу української системи оповіщення.

Нагадаємо, Німеччина прагне прискорити процес вступу України до ЄС та готова відстоювати цю позицію в Брюсселі, заявив Фрідріх Мерц, проте ключовою умовою залишається активне продовження реформ.

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