Україна розглядає можливі переговори з Трампом: червоні лінії та умови зустрічі

Президент України Володимир Зеленський поділився своїм баченням можливих переговорів з нововибраний президент США Дональдом Трампом, які, за певних умов, можуть стати реальними.

Про це розповів Володимир Зеленський інтерв'ю Суспільному.

Він наголосив, що Україна серйозно ставитиметься до розмов тільки з офіційно обраним президентом США. «Я як президент України буду серйозно ставитись до розмови тільки з президентом США, з усіма його повноваженнями», — зазначив він, підкресливши, що на даному етапі Трамп ще не може брати участь у важливих геополітичних процесах, поки не пройде інавгурацію.

В оточенні кожного президента є різні голоси, що часто виконують певні завдання, але реальні переговори, на думку українського лідера, мають відбутися тільки після того, як Трамп отримає всі свої повноваження. Українські команди працюватимуть над підготовкою змістовної зустрічі, на якій обговорюватимуть «червоні лінії», зокрема те, як Сполучені Штати бачать ситуацію, та як Україна буде реагувати на їхні пропозиції.

Президент додав, що подробиці цих переговорів можна буде озвучити лише після конкретної зустрічі з Трампом, коли той набуде всіх необхідних повноважень.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. При цьому він знову не уточнив, на яких умовах має намір закінчити війну.

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