Україна розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії: яка умова

Жорсткі економічні заходи можуть бути використані як важіль для забезпечення справедливості з боку Москви.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути зрештою скасовані, якщо це допоможе досягти безпеки та справедливості для Києва.

Про це повідомляє Politico.

Власюк у коментарі виданню сказав, що повернення країн до ведення бізнесу з Росією так чи інакше – це лише "питання часу", але воно має відбуватися за правильних умов.

За словами посадовця, економічні обмеження, ембарго та заборони на імпорт російських енергоресурсів "мають свої цілі, які можуть полягати в тому, щоб змусити Росію припинити свою агресію і укласти угоду про тривалий мир", а не просто бути "якимось покаранням".

Уповноважений президента України зазначив, що наразі передчасно говорити про те, яке саме скасування санкцій може бути частиною будь-яких угод. За його словами, Україна лише прагне на цьому етапі переконатися, що спершу Росія зробить значні кроки в цьому напрямку, а вже потім може йтися про обговорення скасування санкцій.

"Ми вже бачимо, що росіяни намагаються ставити деякі питання щодо того, чи слід скасовувати санкції, принаймні частково. Це дає нам краще розуміння того, які саме санкції є для них найболючішими. Завжди добре знати, що завдає найбільшого болю, і ми повинні використовувати цей важіль розумно", – зауважив Власюк.

Цей посадовець, який також є секретарем Міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії, вказав, що будь-яка довгострокова угода – яка має передбачати гарантії безпеки для України – включатиме також "справедливість для нашого народу", ймовірно, у вигляді "компенсації для українців" з огляду на масштаби жертв, яких вони зазнали.

Видання зауважило, що хоча Росія продовжує залежати від видобутку викопного палива для виплати зарплат військовим і фінансування військової техніки, її доходи від енергетики через санкції та втрату західних ринків скоротилися на мільярди. На цьому тлі Власюк припустив можливість того, що європейські країни знову укладуть угоди про закупівлю російської нафти та газу, коли війна нарешті завершиться.

"Росія має великий потенціал, особливо у сфері енергетики, і було б, мабуть, нерозумно не спробувати його використати. Можливо, не в тій самій мірі, і, сподіваюсь, ніколи більше не опиняючись у ситуації повної залежності від російської енергетики будь-якого виду. Але якщо Росія колись повернеться до більш-менш нормальної політики щодо своїх партнерів і сусідів, що є найважливішим, я не думаю, що її слід повністю виключати з конкурентних ринків", – сказав уповноважений президента України.

Нагадаємо, країни G7 заявили, що посилять санкції проти Росії, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню в Україні.