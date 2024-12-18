Україна розглядає онлайн-голосування на виборах після війни – Politico

Депутати також розглядають можливість голосування поштою, голосування за кордоном у день виборів та голосування за довіреністю.

Україна вивчає європейські моделі виборчого законодавства, включно з електронним голосуванням, з прицілом на проведення виборів невдовзі після закінчення війни.

Про це йдеться у статті видання Politico.

Проведення вільних і чесних виборів в Україні буде ключовим для нормалізації ситуації у зруйнованій війною країні і для її прагнення приєднатися до Євросоюзу.

"Ми маємо зрозуміти, як ми можемо демократично провести вибори, використовуючи найкращі та найефективніші практики", – сказала виданню очільниця Комітету ВР з питань організації державної влади Олена Шуляк.

"У нас зараз величезна проблема з виборчим реєстром, тому що люди виїхали за кордон. За різними оцінками, лише внутрішньо переміщеними особами є 6,5 мільйона", – повідомила Шуляк.

Навіть після війни однією з ключових проблем залишатиметься надання можливості громадянам, розкиданим по всьому світу, голосувати, зокрема й на окупованій Росією українській території.

"Де вони зараз, де вони будуть голосувати – це все треба вирішувати", – сказала народна депутатка.

За її словами, задля цього українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів, щоб прийняти практику, яка дозволить проводити вільні та чесні вибори після закінчення війни.

"Нас цікавлять [нюанси] електронного голосування та [] технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з погляду ІТ-безпеки", – сказала Шуляк.

Вона додала, що депутати також розглядають можливість голосування поштою, голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.

Видання звертає увагу, що згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії при Раді Європи та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, суттєві зміни до виборчого законодавства мають бути ухвалені щонайменше за рік до дати наступних виборів в Україні.

"Громадянська мережа "ОПОРА" також закликала уряд розпочати підготовку до голосування після закінчення війни.

"Демократія – це не лише день голосування. Якщо держава не працює над виборчою інфраструктурою навіть тоді, коли вибори неможливі через безпеку чи війну, то це сигнал про те, що вона відходить від стандартів демократії", – висловилась голова правління організації Ольга Айвазовська.

У публікації згадується, що у вересні Центральна виборча комісія України почала оновлювати інформацію про виборчі дільниці, які залишилися в країні, з урахуванням того, що Росія окупувала близько 20% території України.

Нагадаємо, на початку грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна планує негайно перейти до демократичних виборів після досягнення справедливого миру.

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