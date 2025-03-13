Україна розглядає Туреччину як партнера щодо гарантій безпеки – Зеленський

Президент зазначив, що Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Туреччина є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та відбудови.

Про це він повідомив у своїй публікації після зустрічі з представниками турецького уряду та бізнесу.

За словами Зеленського, ця зустріч стала продовженням домовленостей, досягнутих із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом під час візиту до Анкари. Обговорювалися питання економічної та військово-технічної співпраці, зокрема щодо виробництва дронів і постачання "байрактарів".

"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки", – наголосив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що Україна готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Ердогана.

Раніше президент Туреччини заявив, що Анкара підтримує припинення вогню в Україні. Зокрема, ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським.

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