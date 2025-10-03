Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа: у МЗС пояснили причину

Андрій Сибіга / © Getty Images

Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Республікою Нікарагуа.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

«Це рішення прийнято у відповідь на визнання Нікарагуа так званого „суверенітету“ Росії над тимчасово окупованими українськими територіями в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Криму», — зазначив він.

Глава МЗС підкреслив, що Київ розглядає цей крок як навмисну спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, що є грубим порушенням Конституції, Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права.

«Політично приєднавшись до держави-агресора, прагнучи легітимізувати насильницьке захоплення українських земель та відкривши так зване „почесне консульство“ в окупованому Росією Криму, Нікарагуа стала співучасником злочину агресії Росії проти України», — наголосив Сибіга.

Він додав, що будь-яке «визнання» окупації не має юридичної сили і не змінює міжнародно визнаних кордонів України. «Україна продовжуватиме рішуче реагувати на будь-які спроби підірвати її суверенітет і територіальну цілісність», — резюмував міністр.

Раніше повідомлялося, що центральноамериканська країна Нікарагуа, якою керує давній прихильник Радянського Союзу та Росії Даніель Ортега, визнає анексію РФ чотирьох українських областей.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати більше не будуть постачати зброю Нікарагуа, оскільки влада країни посилює співпрацю з Росією.