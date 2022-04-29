Україна розірве угоду з Росією про уникнення подвійного оподаткування: що це означає

Україна розірве угоду з Росією про уникнення подвійного оподаткування: що це означає

Кабмін своїм рішенням погодив законопроєкт про денонсацію угоди між урядами України та Росії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня.

"Мета законопроєкту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв’язку із запровадження в Україні воєнного стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки України", – повідомили в уряді.

Ухвалення закону дозволить денонсувати угоду та припинити застосування норм, встановлених нею.

Після денонсації угоди до всіх доходів резидентів Росії, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування – 15%, встановлена Податковим кодексом України, замість пільгових ставок, встановленихугодою: 5% – на дивіденди; 10% або 0% – на проценти; 10% – на роялті;

Окрім того, розірвання угоди не допустить втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Росії резидентами України, що здійснюють діяльність в РФ.

Україна також звільниться від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Росією з податкових питань.

Нагадаємо, Кабмін також на засіданні 29 квітня виділив Міністерству оборони понад 119 млрд грн, які підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

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