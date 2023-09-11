Україна розраховує на бойові польоти F-16 цієї зими - WSJ

Рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити передачу F-16 і забезпечити навчання пілотів Україні може змінити хід війни.

Про це пише WSJ.

Видання інформує, що військові керівники Києва кажуть, що українські пілоти можуть літати на F-16 уже цієї зими, що є більш оптимістичним графіком, ніж попередні оцінки, і таким, що може дати українським силам значні нові можливості для боротьби наступного року.

Військові описують, що потрібно зробити, щоб підготувати українських пілотів до бою.

В Україні переконані, що, якщо американська підготовка літунів розпочнеться цього або наступного місяця, то кілька українських пілотів можуть бути готові до польотів вже в лютому наступного року.

Зокрема, США можуть підготувати досвідчених українських пілотів, які володіють англійською мовою, лише за п'ять місяців.

Але американські офіційні особи більш консервативні щодо термінів підготовки F-16 до бою. За їхніми словами, українські пілоти не будуть готові до бойових польотів на F-16 мінімум до середини 2024 року, а, можливо, підготовка розтягнеться на ще більший термін.

Американське видання зауважує, що десятки українських пілотів планують розпочати мовну підготовку в центрі вивчення англійської мови на авіабазі Лекленд у Сан-Антоніо протягом кількох тижнів.

Тим часом пілоти, які вже розмовляють англійською, почнуть льотну підготовку на базі національної гвардії Морріс у Тусоні, що в штаті Аризона.

Додамо, що F-16 потребує приблизно 16 годин технічного обслуговування за кожну годину в повітрі. А тому йдеться про те, що черговим викликом є пошук і навчання екіпажів технічного обслуговування, яким також потрібно буде говорити англійською. А це може бути складнішим, ніж підготовка пілотів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати винищувачі F-16 уже навесні 2024 року.

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