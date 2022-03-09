Україна розраховує на рішення щодо членства в ЄС на саміті 11 березня

Україна розраховує на рішення щодо членства в ЄС на саміті 11 березня

"Крок уперед" щодо євроінтеграції України анонсував і журналіст Джозвяк.

Країни-члени Євросоюзу зберуться на саміт у Версалі 11 березня. Українська віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що держава розраховує на підтримку цих країн щодо членства в ЄС.

Про це Стефанішина сказала 9 березня у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Ми сподіваємося, що 11 березня на саміті у Версалі країни ЄС, перш за все Франція, яка там головує, відкинуть свої страхи, побоювання та бажання "заговорити" процес, а будуть такими ж сміливими, як українці, та підтвердять, що Україна переможе, рішенням щодо членства України в ЄС", ­– сказала віцепрем'єрка.

Водночас кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк анонсував "крок уперед" щодо євроінтеграції України.

"В останньому проєкті заяви ЄС, яку лідери можуть ухвалити у Версалі пізніше цього тижня, зазначається, що "Україна належить до нашої європейської родини". Крок вперед у порівнянні з попередніми чернетками", ­– йдеться у повідомленні журналіста в Мережі.

the latest draft EU statement that leaders might adopt in Versailles later this week notes that "#Ukraine belongs to our European family". a step forward compares to previous drafts. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 9, 2022

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство держави в Європейському Союзі. Заявку швидко переждали до компетентних органів.

І вже 7 березня стало відомо, що Євросоюз розпочав процедуру розгляду заявки України.

Окрім того, 8 березня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ще тиждень тому держава була до вступу доЄС "приблизно так, як з Києва до Місяця, а тепер вступ – приблизно як з Києва до Вінниці".

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