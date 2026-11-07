Україна розраховує на $1,67 млрд від МВФ: місія Фонду починає перегляд програми

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Україна та Міжнародний валютний фонд розпочинають роботу над переглядами програми EFF, за результатами яких Київ розраховує залучити транш у розмірі 1,67 мільярда доларів.

Про це повідомив Кабінет Міністрів за підсумками переговорів прем’єр-міністра Сергія Корецького з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуреком та місією Фонду.

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Сторони обговорили проєкт державного бюджету на 2027 рік, податково-бюджетну політику, розвиток фінансового сектору та заходи з детінізації економіки. Окремою темою стало зовнішнє фінансування України на 2027–2028 роки.

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«Бюджет має бути збалансованим, відповідати викликам воєнного часу й гарантувати фінансування пріоритетних потреб держави», — наголосив Корецький.

Над узгодженням параметрів працюватимуть команди Міністерства фінансів, Національного банку та місії МВФ.

За словами прем’єра, Верховна Рада вже підтримала проєкт держбюджету в першому читанні. Уряд планує доопрацювати документ з урахуванням консультацій із Фондом і подати його до другого читання.

Нагадаємо, що Україна стала другою у світі за боргом перед МВФ: сума вражає

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