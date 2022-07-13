Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею "незалежності" "ДНР" та "ЛНР"

Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану незалежність тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - йдеться у документі.

У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, тоталітарна Північна Корея у середу, 13 липня, визнала терористичне угрупування "ДНР". У подальшому Північна Корея та "ДНР" домовились про встановлення "дипломатичних контактів".

Раніше Україна офіційно оголосила про розривання дипломатичних відносин із Сирією. Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР".

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