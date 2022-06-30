Україна офіційно оголосила про розрив дипломатичних стосунків з Сирією.
Це сталось через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Несамостійний сирійський режим виконує замовлення своїх кураторів в Кремлі. Визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях є недружнім актом щодо України, посяганням на її суверенітет та територіальну цілісність. У відповідь Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб", - написав Ніколенко.
В офіційній заяві, яка опублікована на сайті МЗС України, йдеться про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.
"Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті", - пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зазначимо, що через злочини режиму Башара Асада, Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році. У 2018 році Україна наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.
Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав Сирію про розрив дипломатичних стосунків у випадку визнання фейкових недореспублік.
Зазначимо, що Росія продовжує вивозити до Сирії крадене українське зерно.
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