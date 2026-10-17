Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Відносини між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським знову загострилися. Публічна критика, суперечки через українські удари по російських нафтопереробних заводах і домовленість Вашингтона з Москвою щодо російського дизельного пального посилили напруження між Києвом і його головним союзником. Тепер Україна побоюється, що конфлікт може позначитися на військовій допомозі та розвідданих, необхідних для захисту від російських атак.

Про це пише Reuters.

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Чому загострилися відносини між Трампом і Зеленським

Трамп неодноразово критикував Зеленського через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Американський президент частково пов’язує їх із подорожчанням енергоносіїв, яке створює проблеми для США напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді.

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Зеленський у відповідь публічно розкритикував дії Вашингтона та дав зрозуміти, що США, на його думку, дедалі більше схиляються до позиції Росії. Україна не збирається відмовлятися від ударів по російських енергетичних об’єктах, поки Москва продовжує атакувати українські міста та інфраструктуру.

Ще більше напруження спричинила домовленість Трампа з російським президентом Володимиром Путіним щодо тимчасового послаблення санкцій на російське паливо та постачання дизеля. Вашингтон розглядає це як спосіб збільшити пропозицію пального та стримати ціни. Водночас у Києві побоюються, що нові доходи від торгівлі російськими енергоносіями можуть допомогти Москві продовжувати війну.

Чим Україна ризикує через конфлікт із Вашингтоном

Головне побоювання Києва — можливе скорочення американської військової допомоги та обміну розвідданими. Трамп ще може обмежити постачання озброєння або реалізувати погрози щодо припинення передачі інформації про поле бою. Але це наразі ризики, а не підтверджене рішення повністю припинити підтримку України.

Розвіддані США допомагають українським військовим виявляти загрози та протидіяти російським ракетним і дроновим атакам. Особливо важливо це напередодні зими, коли Росія може знову посилити удари по енергетичній інфраструктурі. Зеленський заявляв, що українські командири отримували попередження від американських посадовців про можливе скорочення або припинення обміну розвідданими. Сам Трамп, однак, стверджує, що США продовжують ділитися такою інформацією з Україною.

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Також вразливість продемонстрували перебої в роботі Starshield — військової версії супутникового зв’язку Starlink, яку використовують українські військові. За інформацією Reuters із посиланням на американських і західного посадовців, перебої сталися після розпорядження, яке походило з Білого дому. Роботу сервісу частково відновили, однак цей випадок показав, наскільки українська оборона залежить від технологій, контрольованих американськими компаніями та адміністрацією США.

Чи зможуть Київ і Вашингтон продовжити переговори

Попри публічну суперечку, Україна не відмовляється від діалогу з представниками Трампа. За даними Reuters, двоє українських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів, заявили, що Київ хоче продовжувати контакти зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні Денис Сієнік також заявив Newsmax, що Україна вдячна Трампу та його команді за зусилля задля завершення війни й готова до переговорів із Росією. Сам американський президент у п’ятницю, 16 жовтня, сказав журналістам, що продовжить взаємодіяти і з Зеленським, і з Путіним, оскільки хоче завершення війни.

Водночас колишній високопосадовець Державного департаменту США Деніел Фрід вважає, що нинішнє загострення шкодить перспективам мирного врегулювання. На його думку, конфлікт завдає Україні ще більше страждань і заохочує Путіна продовжувати війну. Натомість частина республіканців у Конгресі виступає проти тиску на Київ заради угоди, умови якої були б вигідні Москві.

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Санкції проти Росії та реакція Києва й Москви — останні новини

Після рішення Трампа призупинити частину санкційних заходів проти Росії Володимир Зеленський заявив, що послаблення економічного тиску не змусить Путіна припинити війну. Український президент назвав домовленість про російське дизельне пальне першим кроком до можливого подальшого пом’якшення обмежень і застеріг, що Путін сприймає це як підтримку. На думку Зеленського, такі рішення лише додають російському керівництву впевненості.

Президент України висловив сподівання, що Трамп і надалі докладатиме зусиль, аби змусити Москву припинити вбивства та удари по українській енергетиці. Зеленський також наголосив, що послаблення санкцій і вимоги обмежити відповіді України на російські атаки не допоможуть завершити війну.

У Кремлі, навпаки, рішення Трампа призупинити санкції за «законом Грема» зустріли схвально. Спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав його «історичним моментом» і заявив, що нові обмеження могли б зашкодити економічній співпраці між США та Росією. Він фактично привітав призупинення санкцій проти Москви, просуваючи тезу про нібито взаємну вигоду від співпраці двох країн.

Дмитрієв також стверджував, що економічна взаємодія Вашингтона й Москви може сприяти глобальній стабільності та допомогти досягти тривалого миру. За його словами, Міністерство фінансів США звернулося до Російського фонду прямих інвестицій із проханням посприяти укладенню дизельної угоди, зокрема в питаннях проведення платежів і розв’язання технічних питань.

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