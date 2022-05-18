Україна сама має визначати, як завершити війну з Росією - Держдеп

Нині про переговори на високому рівні говорити не можна, оскільки Росія не демонструє бажання змінити свої позиції.
Україна сама має визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія.
Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
«Наші українські партнери мають визначити, як вони хочуть завершити цей конфлікт», - зауважив він.
Тим часом США прагнуть бачити припинення насильства та кровопролиття, які тривають уже 83 дні.
Завдання США, наголосив Прайс, «підтримувати українських партнерів усіма належними способами», які б посилили позиції України за столом переговорів, щоб вона успішно реалізувала свої цілі.
Водночас він зауважив, що нині про переговори на високому рівні говорити не можна, оскільки Росія не демонструє бажання змінити свої позиції.
Нагадаємо, Арестович і Фейгін також показали карту військових дій в Україні.
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