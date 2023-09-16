"Україна сама вирішуватиме, як їй використовувати ракети від США": Блінкен натякнув на передавання ATACMS

Держсекретар США Блінкен прокоментував можливе передавання Україні далекобійних ракет ATACMS. Його запитали, чи побоюються США ударів американськими ракетами по території РФ.

Україна сама обирає, як і по яких цілях використовувати зброю, яку надають їй партнери.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Вашингтон аналізує будь-яку систему, яка обговорюється для можливого передання Україні. Коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі обирають цілі. Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що США не схвалюють застосування їхніх систем озброєння за межами України, однак остаточне рішення залишається за українцями. Тож чому США досі не схвалили передавання Україні ATACMS, Блінкен не пояснив.

"Під час передавання кожної системи озброєння Україні береться до уваги низка факторів. Українці повинні вміти їх ефективно використовувати. Також нові складні системи вимагають обслуговування, і, звичайно, ми цим займаємося. ЗСУ повинні вміти їх підтримувати, а це не відбувається автоматично. І потім вони повинні вписатися в цілісну військову програму, яка має сенс для допомоги Україні в досягненні її цілей", - підкреслив Блінкен.

Чи отримає Україна ракети ATACMS

Видання Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена повідомило, що лідер США близький до рішення щодо постачання Україні ракет великої дальності, зокрема ATACMS.

Найімовірніше, Джо Байден найближчим часом таки ухвалить остаточне рішення щодо відправлення вперше до України ракет великої дальності, адже дискусії про це значно активізувалися останніми тижнями.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена передати Силам оборони комплекси ATACMS до осені.

Читайте також: