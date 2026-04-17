Зеленський зробив заяву про антибалістику та власну ППО

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна активно шукає системи для протидії балістиці та готує ґрунт для власного виробництва засобів ППО. Президент Володимир Зеленський назвав це стратегічним завданням, що гарантуватиме безпеку на десятиліття.

Про це він написав у мережі.

«Фактично щодня на політичному рівні, на військовому — в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику», — поінформував Зеленський.

Президент наголосив, що Україна поступово наближається до умов, за яких зможе спільно з партнерами налагодити виробництво систем протиповітряної оборони, включно з усіма необхідними компонентами — від самих систем до ракет.

«Це серйозне стратегічне завдання для України — реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття», — наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що серед ключових гарантій безпеки для України розглядаються постачання озброєння, розвиток власного виробництва необхідної зброї, отримання відповідних ліцензій та створення потужної промислової бази.